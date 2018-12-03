Şule Çet davasında patronu ile arkadaşı cinayet ve tecavüzden yargılanacak

Üniversite öğrencisi Şule Çet, davasında iddianame hazırlandı. Ankara'da lüks bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Şule Çet davasında şüpheli olarak yargılanan genç kızın patronu ile arkadaşı, cinayet ve tecavüzden yargılanacak.

20 yaşındaki Şule Çet, hakkında önceki günlerde hazırlanan Adli Tıp Raporu'nda tecavüze uğrayıp uğramadığı bilinemez ifadeleri yer almıştı. Kamuoyunun tepkisini çeken rapor sonrası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, davayla ilgil iddianamesini hazırladı. Görülen davada daha önce serbest bırakılan Çağatay A. ve Berk A. hakkında "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ceza istendi.

Ankara'da lüks bir plazanın 20'inci katından düşerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet (20), Ankara'daki bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın intihar olduğu iddia edilmişti. Olayın ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Çağatay A. ve Berk A. soruşturma kapsamında daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Çağatay A., ilk ifadesinde Şule Çet'in intihar ettiğini öne sürerek, "Kendisine engel olmaya çalıştım, atlarken tutmaya çalıştım ama başaramadım. Atlamasın diye tutuğum sırada parmaklarımda sıyrıklar oluştu" demişti. Diğer zanlı Berk A. ise "Olay sırasında başka bir odadaydım. Neler yaşandığını bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ŞULE İÇİN PROTESTOLAR DÜZENLEDİ

Olayın aslında bir cinayet olduğunu iddia eden, kadın örgütlerinin başını çektiği sivil toplum örgütleri de sanıkların aklanmaya çalışıldığı belirterek yurt genelinde "Şule İçin Adalet" yürüyüşleri düzenlemişler ve kamuoyunda farkındalık yaratmaya çalışmışlardı.