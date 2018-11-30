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Şule Çet davasında Adli Tıp Raporu: Mirtazapin ölümü tetiklemiş olabilir
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Şule Çet davasında Adli Tıp Raporu: Mirtazapin ölümü tetiklemiş olabilir

Kadın hakları savunucularının yakından takip ettiği Şule Çet davasında Adli Tıp Raporu geldi. Raporda, genç kızın kanında tespit edilen Mirtazapin'in Şule Çetin'in ölümünü tetikleyebileceği ifadeleri yer aldı.

Şule Çet davasında flaş bir gelişme yaşandı. Genç kızın şüpheli ölümünü aydınlatması beklenen Adli Tıp Raporu yayınlandı. Karar tartışmalara yol açarken üç profesör, bir doçent, bir uzmanın imzasının bulunduğu 21 sayfalık raporda, Şule Çet'in tecavüze uğrayıp uğramadığı konusunda kesin bir değerlendirme yapılamayacağı belirtildi.

29 Mayıs 2018'de yaşanan olay sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çet'in kesin ölümü nedenin tespiti için dosyayı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na göndermişti. Savcılık, soruşturma dosyasında yer alan bütün belgeleri, raporları, ifadeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderirken, özetle şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

“Şule Çet'in kesin ölüm sebebinin tespiti; Çet'in anal sürüntüsünde bulunduğu belirtilen Prostat Spesifik Antijen (PSA) isimli antijenin erkek cinsiyetine ait bir antijen olup olmadığı; Çet'in yerde vücut pozisyonu, düşüş şekli ve düştüğü yer göz önüne alındığından düşmeden önce ölmüş olup olmadığının (bilincinin yerinde olup olmadığının tespitinin mümkün olup olmadığı); Çet'in vücudunda bulunan alkol miktarının tespitinin mümkün olup olmadığı.”

Soruşturmanın seyrini yakından etkileyeceği belirtilen Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu, hazırladığı raporu savcılığa gönderdi. Üç profesör, bir doçent, bir uzmanın imzasının bulunduğu 21 sayfalık raporda, özetle şu bulgular yer aldı:

CİNSEL SALDIRI İDDİALARI YANITSIZ KALDI

“Otopsisinde alınan doku örneklerinin yapılan tetkikinde idrarda tespit edilen Mirtazapinin depresyon, uyku bozuklukları tedavisinde kullanılan ilaç etken maddesi olduğu, kanda ve göz içi sıvısında tespit edilen etil alkolün ölüm meydana getirebilecek düzeyde olmadığı, aranan diğer toksik maddelerin bulunmadığı dikkate alındığından kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi deliller bulunmadı.

Otopsisinde ağır genel beden travması bulguları olması nedeniyle cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda kesin bir değerlendirme yapılamadığı, olayın adli tahkikat ile aydınlatılması uygundur.

Sorulduğu üzere düşme öncesi travmaya maruz kalıp kalmadığı, düşme olayının kendi iradesiyle mi meydana geldiği, kazara mı oluştuğu veya bir başkası ya da başkalarının etkisiyle mi meydana geldiği, düşme esnasında şuurunun yerinde olup olmadığı ve öldürüldükten sonra atılıp atılmadığı hususun tıbben bilinemediği, olayın adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliği ile mütalaa olunur.”

Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, Adli Tıp Uzmanı Dr. N.A tarafından düzenlenmiş 13 Ağustos 2018 tarihli rapor da yer aldı. Raporda şu tespitlere yer verildi: "Ölenin zorla fiili livataya maruz kaldığının maddi delilleri bulunmadığı, ölende tespit edilen Mirtazapin'in ölümü tetikleyeceği kanaatine bildirir mütalaa raporu yarının kadirlerine arz olunur.”

AKANT'IN ÖRNEĞİ UYUŞMUŞTU

Biyoloji İhtisas Dairesinin 15 Ekim 2018 tarihli raporunun sonuç bölümünde ise şu tespitler yapılmıştı: “Sağ elden alınan 3 ve 4 nolu tırnak örneklerinden elde edilen YSR DNA sonuçlarının ise karışık, ancak majör olarak bir YSTR DNA profilinin ayrılabildiği sonuçları olması nedeni ile mukayese etmeye elverişli olduğu, örneklerde tespit edilen major YSTR DNA allelerinin şüpheli Berk Akant'ın YSTR DNA profili ile aynı olduğu belirlendi. (YSTR sadece erkek cinsiyetinde bulunur. Tarafımızca incelenen örneklerde Çağatay Aksu'nun DNA profili tespit edilemedi.”


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