Suç makinesi Arap Emrah tutuklandı!

4 farkı cinayetten aranan ve adı birçok olaya karıştığı belirlenen organize suç örgütü elebaşı lideri Arap Emrah lakaplı Emrah Sever, İstanbul'da polis tarafından düzenlenen operasyon sonrasında yakalanarak tutuklandı.

Cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemlerine karışan Arap Emrah lakaplı Emrah Sever çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olaylarda kullandığı araçları Alibeyköy Barajı'nın sularına atması ile gündeme gelen 'Arap Emrah' lakaplı suç örgütü lideri Emrah Sever son olarak Sultangazi'de bir gecekonduda yakayı ele vermişti.

Cezaevine Gönderildi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Sever, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilerek burada sorgulandı. Sever, daha sonra tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.