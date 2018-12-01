Suç delili olan görüntüleri paylaşanlar cezalandırılacak

Türkiye genelinde 81 ile gönderilen yeni İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, suç delili veya kişisel bilgi niteliği taşıyan güvenlik kamerası görüntülerini kamu görevlileri haricinde sosyal medya gibi platformlarda paylaşanlar hakkında cezai işlem uygulanacak. Bakan Soylu, imzasıyla 81 ilin valilerine gönderilen genelgede, söz konusu görüntüleri kayıt altına alan kişilerin, bu görüntüleri kamu görevlilerine iletmekle yükümlü olduğu vurgulandı.

SUÇ DELİLLERİ KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLECEK

Genelgede, güvenlik kameraları aracılığıyla kayıt altına alınan, delil veya kişisel veri niteliği taşıyan görüntülerin yayımlanmasının soruşturmanın gizliliğini, suç ve suçlularla mücadeleyi, temel hak ve özgürlükleri, özel hayatın gizliliğini ve kamu düzenini olumsuz etkilediğine, bu görüntülerin yayınlanmasının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç niteliğinde olduğu vurgulandı.

ESNAF, APARTMAN YÖNETİCİLERİ VE GÜVENLİK GÜÇLERİ YÜKÜMLÜ

Güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınan görüntülerin yetkisiz kişiler tarafından elde edilmesi, kullanılması ve ifşasını önlemenin, bunları kayıt altına alan kişi, kamu görevlisi, kamu, özel sektör, apartman, site yöneticileri ve esnafın sorumluluğunda olduğu anımsatılan genelgede, Bakanlığa bağlı kolluk birimlerinin de suç ve suçlularla mücadele faaliyetleri kapsamında müdahale verdikleri olaylara ilişkin elde ettikleri görüntüleri ilgili mevzuatla düzenlenen kurallar çerçevesinde muhafaza etme ve adli ya da idari mercilereiletme yükümlülüklerinin bulunduğu hatırlatıldı.

SUÇ DELİLİ PAYLAŞANLARA DAHA AĞIR CEZALAR VERİLECEK

Adli bir olaya konu olsun ya da olmasın apartman, site, iş yeri, toplu taşıma araçları, kent güvenlik yönetim sistemi kameralarıyla kaydedilen ve Türk Ceza Kanunu çerçevesinde delil veya kişisel veri niteliği taşıyan görüntülerin zaman zaman basın kuruluşları aracılığıyla veya sosyal medyadan paylaşıldığının görüldüğü belirtilen genelgede, "Bu paylaşımlar suç ve suçlularla mücadeleyi, temel hak ve özgürlükleri, özel hayatın gizliliğini ve kamu düzenini olumsuz etkileyen, paylaşımda bulunanlar açısından ise paylaşımda bulunanın kimliği, paylaşımın niteliği ve unsurlarına göre adli ve disiplin mevzuatı açısından işlem yapılmasını gerektiren eylemlerdir." ifadesi kullanıldı.

KONUYA İLİŞKİN BİLGİLENDİRİCİ EĞİTİMLER DÜZENLENECEK

Bu eylemlerin kamu görevlileri, esnaf veya bir sanat erbabı tarafından işlenmesi durumunda cezaların belli bir oranda artırılmasının, kişilerin işleri gereği elde ettikleri delil veya kişisel veri niteliğindeki bilgi ve belgelerin sorumluğunu daha fazla üstlenmeleri amacı taşıdığına işaret edilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Bu itibarla suç ve suçlularla mücadele etmek için güvenlikkameralarıyla elde edilen görüntülerin basınla ve/veya sosyal medya üzerindenkamuoyuyla paylaşılması, yetkisiz kişiler tarafından elde edilmesi, kullanılmasıve ifşa edilmesinin önlenmesi amacıyla tüm kolluk personeli ve diğer kamugörevlileri, bina, apartman, kamu ve özel sektör yöneticileri ile şehir içi toplutaşıma yapan tüm şoför esnafının uyarılması ve konuya ilişkin bilgilendiricieğitimler düzenlenmesi başta olmak üzere gerekli diğer tedbirler alınacak.Güvenlik kameraları aracılığıyla kayıt altına alınan veya görevi/işi gereği eldeettiği görüntüleri basınla ve kamuoyuyla paylaşan kolluk görevlileri, diğer kamupersoneli ve sorumluluğu bulunan diğer kişiler hakkında gecikmeksizin adli veidari soruşturmalar başlatılacak."

Genelgede, başta valiler ve emrindeki sıralı amirler olmak üzere tümilgililer tarafından konunun önemle takip edilmesi, uygulamada herhangi biraksaklığa meydan verilmemesi istendi.