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Suat Kaya'dan peruğuna veda
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Yaşam - - Editör: Tuğçe Gürel

Suat Kaya'dan peruğuna veda

Bir zamanların Galatasaraylı efsanelerinden Suat Kaya sonunda 20 yıllık peruğunu çıkarmayı başardı.

Bir zamanların Galatasaraylı efsanelerinden Suat Kaya sonunda 20 yıllık peruğunu çıkarmayı başardı.

Suat Kaya 20 yıllık peruklarından kurtuldu. Geçtiğimiz günlerde bir saç uzmanına giden tecrübeli hoca 1 seansta 20 bin saç teli ektirdi. Yapılan operasyon sonrasında Suat Kaya'nın yeni görüntüsünün nasıl olacağı merak edilen konulardan birisi...

Tecrübeli isim, 3 yıldır görev yaptığı Menemenspor'dan 30 Haziran 2019 tarihinde ayrılmıştı. Suat Kaya, 1992 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olmuş ve 2003 senesinde sarı kırmızılı ekipte futbolu bırakmıştı.


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