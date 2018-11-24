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STV'nin ekran yüzü FETÖ'den tutuklandı Maceracı Murat Yeni kimdir?
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Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

STV'nin ekran yüzü FETÖ'den tutuklandı Maceracı Murat Yeni kimdir?

Kapatılan Samanyolu TV (STV)'nin ekran yüzlerinden Maceracı programının sunucusu Murat Yeni, FETÖ'den tutuklandı. Murat Yeni, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanacak.

Samanyolu TV'de yayınlanan Maceracı isimli programın sunucusu Murat Yeni, FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklandı. Kapatılan STV'de yayınlandığı dönemde Meceracı isimli programı sunan Murat Yeni, İstanbulda'ki evinde gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkarılan ünlü sunucu, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan yargılanacak.

Geçtiğimiz günlerde Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada hakkında gözaltı kararı verilen Murat Yeni, Erzincan'a getirilmiş ve burada ifadesi alınmıştı. Peki Murat Yeni kimdir, kaç yaşındadır? 

MURAT YENİ KİMDİR?

Murat Yeni, 1975 doğumlu ve aslen Yozgatlıdır. Kanal A, Işık TV ve bazı radyo kanallarında program yaptıktan sonra özel bir TV kanalına geçmişti. Kervan isimli gezi programının çekimleri için giderken ekipçe yolda trafik kazası geçirmişler bu kaza sonucunda ünlü sunucu Murat Yeni yaralanmış, bir arkadaşı hayatını kaybetmiş bir arkadaşı da ağır yaralanmıştı. Bu olaydan sonra Kervan programı yayından kaldırılmış, Murat Yeni bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Murat Yeni daha sonra TRT'ye geçmiş ve bir dönem TRT'de çalıştıktan sonra eski kanalına geri dönerek bu kanalda Maceracı isimli   programını sunmaya başlamıştır. Yaptığı program dolayısıyla Anadolu'nun birçok il ve ilçesini gezmiş ve yepyeni kültürleri tanıma imkanı bulmuştur. Programında yöresel lezzetleri de ekranlara taşıyan sunucu kilo almaya başlamasının ardından sosyal medyada gündem olmuştu.

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası eski çalıştığı televizyon kanalı kapatılmış ve 2016 yılının sonunda Son Hedef TV'ye geçmişti. Murat Yeni Türkiye Yollarında isimli gezi programını sunmaya başlayan “Maceracı” son olarak FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.


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