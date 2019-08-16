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Sturridge Trabzonspor'da
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Sturridge Trabzonspor'da

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, Daniel Sturridge ile her konuda resmen anlaştı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, Daniel Sturridge ile her konuda resmen anlaştı.

Trabzonspor İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, Sturridge transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sturridge ile görüştük ve prensipte anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili ekip, 29 yaşındaki yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Edinilen bilgiye göre oyuncuya 1,5 milyon euro maaş ve imza parası ödenecek.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Sturridge, geçtiğimiz sezon Liverpool ile 27 resmi maça çıkarken 4 gol atıp, 2 asist yaptı.

 


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