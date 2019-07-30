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Sturridge Trabzonspor'a çok yakın
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Sturridge Trabzonspor'a çok yakın

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un Liverpool'un golcü oyuncusu Daniel Sturridge ile her konuda anlaşma sağladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un Liverpool'un golcü oyuncusu Daniel Sturridge ile her konuda anlaşma sağladı.

Trabzonspor yeni golcüsüne sonunda kavuşuyor. Daniel Sturridge transferi konusunda İngiliz basınından çıkan son haberlerde bordo mavililerin golcü yıldız isim ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

Liverpool ile olan sözleşmesi sona eren Sturridge ile görüşen Trabzonspor'un oyuncuyla görüşmelerde büyük bir mesafe kat ettiği ve transferin önümüzdeki günlerde kesinlik kazanması bekleniyor.

Sturridge ile geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe de ilgilenmiş ancak görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı.


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