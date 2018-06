Steam yaz indirimleri oyun satın alma rehberi En büyük indirimler

Oyuncuların beklediği an geldi çattı. Her yıl Yaz ve Kış döneminde indirimelr uygulayan Steam'in yaz indirimleri geçtiğimiz saatlerde başladı.

Peki 1000'den fazla oyunun indirime girdiği Steam'de hangi oyunları satın alabilirsiniz? Hani oyunlar büyük indirime girdi? İşte merak edilen sorunun cevapları...

22 Haziran'da başlayan Steam yaz indirimleri 5 Temmuz'da son bulacak. 1000'den fazla oyunun indirime girdiği Steam'da dikakt çeken indirimleri haberimizde bulabilirsiniz.

Aşağıda bulabielceğiniz listede Steam yaz indirimlerinin en çok dikakt çeken oyunlarını bulabilirsiniz. Listede bulunan oyunlar son zamanların popüleri, zamanın kült oyunları ve büyük indirime girmiş oyunlardan oluşuyor. Steam yaz indirim sayfasına gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İşte o liste:

- PlayerUnknown's Battlegrounds -- 46,23 TL

- Nioh: Complete Edition -- 46,20 TL

- Dragon's Dogma: Dark Arisen -- 32,34 TL

- Darkest Dungeon -- 11,70 TL

- Football Manager 2018 -- 40,46 TL

- Grand Theft Auto V -- 59,07 TL

- Far Cry 5 -- 156,75 TL

- The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition -- 29,99 TL

- Conan Exiles -- 65,40 TL

- Fallout: New Vegas -- 5,94 TL

- Final Fantasy XV: Windows Edition -- 87,00 TL

- Assassin's Creed Origins -- 104,50 TL

- NBA 2K18 -- 31,84 TL

- Dark Souls III - 44,75 TL

- Hearts of Iron IV -- 23,60 TL

- Portal 2 -- 3,20 TL

- Stellaris -- 23,60 TL

- Rise of the Tomb Raider -- 26,70 TL

- Borderlands 2 Game of the Year -- 12,98 TL

- Lost Sphear -- 87,50 TL

- Hollow Knight -- 15,84 TL

- Grim Dawn -- 11,70 TL

- Dead Cells -- 19,20 TL

- Total War: WARHAMMER -- 44,75 TL

- Gang Beasts -- 19,53 TL

- Papers, Please -- 9,00 TL

- Tekken 7 -- 59,60 TL

- Call of Duty: WWII -- 125,40 TL

- Divinity: Original Sin - Enhanced Edition -- 17,70 TL

- Mount & Blade: Warband -- 7,49 TL

- Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands -- 68,97 TL

- XCOM 2 -- 72,27 TL

- Ni no Kuni II: Revenant Kingdom -- 107,40 TL

- The Evil Within 2 -- 106,40 TL

- Sid Meier's Civilization VI -- 87,60 TL

- Prey -- 57,49 TL

- Sniper Elite 4 -- 26,70 TL

- Watch_Dogs 2 -- 68,97 TL

- The Long Dark -- 12,50 TL

- Tomb Raider -- 5,24 TL

- South Park: The Fractured But Whole -- 68,97 TL

- Sonic Forces -- 59,50 TL

- Mafia III -- 41,65 TL

- Resident Evil 7: Biohazard -- 57,85 TL

- Half-Life 2 -- 1,85 TL

- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain -- 27,50 TL

- DiRT Rally -- 17,80 TL

- Shadow Tactics: Blades of the Shogun -- 29,50 TL

- Dragon Ball Xenoverse 2 -- 50,66 TL

- Dishonored 2 -- 57,49 TL

- Overcooked -- 13,26 TL

- Resident Evil / biohazard HD REMASTER -- 16,00 TL

- Tyranny -- 22,10 TL

- Inside -- 13,95 TL

- Wolfenstein II: The New Colossus -- 106,40 TL

- Wasteland 2: Director's Cut -- 25,00 TL

- Night in the Woods -- 21,70 TL

- Celeste -- 24,80 TL

- To the Moon -- 6,12 TL

- Outlast -- 6,20 TL

- Mark of the Ninja -- 6,00 TL

- Trine Enchanted Edition -- 3,60 TL

- Cave Story+ -- 15,60 TL