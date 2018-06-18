Bütnü dünyada milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Steam, Windows XP ve Windows Vista desteğini çekiyor

Yaptığı açıklamada 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Steam'in Windows XP ve Windows Vista'da çalışmayacağını söyleyen Valve, kullanıcıların işletim sistemlerini daha yeni bir Windows sürümüne güncellemeleri gerektiğini söyledi. Merak edenler için satın alınan oyunlara hiçbir şey olmayacak. Valve'in yaptığı açıklamanın tam halini aşağıdan okuyabilirsiniz.

"1 Ocak 2019'dan itibaren, Steam Windows XP ve Windows Vista işletim sistemlerini desteklemeyi resmi olarak durduracak. Bu, 1 Ocak 2019'dan sonra Steam Client'ın artık Windows'un XP ve Vista sürümlerinde çalışmayacağı anlamına geliyor. Steam'i ve Steam aracılığıyla satın alınan oyunları veya diğer ürünleri kullanmaya devam etmek için kullanıcıların işletim sistemlerini daha yeni bir Windows sürümüne güncellemeleri gerekir." dedi Valve.

Bu yıl içerisinde Steam, Windows XP ve Windows Vista desteğini sürdürecek ancak bazı işlevler sınırlı olacak. Örneğin Steam Sohbet gibi yeni özellikler kullanılamayacak.