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Steam 2018 yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Tarih açıklandı
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Steam 2018 yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Tarih açıklandı

Oyuncular için kutsal gün olarak kabul edilen Steam yaz indirimlerinin tarihi belli oldu. Milyonlarca oyucunun sunucuları aşırı yükleyeceği o gün ise 24 Haziran!!!

Milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan Steam'in bu yıl yapılacak yaz indirimi tarihi belli oldu. Steam Database'den gelen bilgiye göre indirim tarihleri 21 Haziran'da başlayacak.

STEAM YAZ İNDİRİMİ NEDİR?

Her yıl Steam'da belirli zamanlarda ilgi çekici indirimler bulunsada, yılın iki özel indirimi her zaman öne çıkar. Bunlardan biri Kış İndirimleri diğeri ise Yaz İndirimleri.

Yaz İndirimi genellikle Haziran ayının ortası veya sonuna doğru yapılır. Ortalama 1.5 hafta sürem indirimde Steam'de bulunan hemen her oyun indirimden nasiplenir. Bununla berabar yılın sonunda Aralık ayında ise Kış İndirimleri devreye girer. Genellikle Aralık ayının son haftası başlayan indirimler yeni yılın ilk günü son bulur. Genel olarak her iki indirimde de bütün oyunlar kapsansa da, Kış İndirimleri o yıl çıkan bütün oyunları kapsadığı için daha fazla revaç görür.

Evet artık sizde Steam Yaz İndirimlerinin ne zaman başlayacağını biliyorsunuz. Cüdanlarınızı şimdiden hazır edin, istek listenizi hazırlayın ve o büyük günü bekleyin. Genellikle indirim gününün ilk 5 saatinde sunucuların aşırı yüklendiğinin de altını çizelim.


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