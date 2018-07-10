Steam 2018 en çok satan oyunları ne

Milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan Steam yılı yarıladı. Yaz indirimlerini yeni bitiren platform 2018 yılı içinde Temmuz'a kadar en çok satan oyunları listeledi.
Listelenen oyunlar Platin, Altın, Gümüş ve Bronz başlığı altında isimlendirildi.
İşte Steam 2018'in en çok satanları...
PLATİN
PUBG
Rocket League
Dota 2
Far Cry 5
Kingdom Come Deliverance
CS:GO
Warframe
Civilization VI
Rainbow Six Siege
Grand Theft Auto V
Vermintide 2
Jurassic World: Evolution
ALTIN
Final Fantasy XV
Total War: Warhammer 2
Path of Exile: Incursion
Subnautica
The Elder Scrolls Online
Assassin's Creed: Origins
Stellaris
Black Desert Online
The Witcher 3: Wild Hunt
Ark: Survival Evolved
Dragonball FighterZ
Divinity Original Sin II
GÜMÜŞ
War Thunder Project X
Nier Automata
Fallout 4
Team Fortress 2
Dark Souls III
Euro Truck Simulator 2
Human Fall Flat
Cities: Skylines
Ghost Recon Wildlands
Frostpunk
Raft
Slay The Spire
Arma 3
The Forest
Dead By Daylight
Dying Light