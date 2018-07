Steam 2018 en çok satan oyunları ne

Milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan Steam yılı yarıladı. Yaz indirimlerini yeni bitiren platform 2018 yılı içinde Temmuz'a kadar en çok satan oyunları listeledi.

Listelenen oyunlar Platin, Altın, Gümüş ve Bronz başlığı altında isimlendirildi.

İşte Steam 2018'in en çok satanları...

PLATİN

PUBG

Rocket League

Dota 2

Far Cry 5

Kingdom Come Deliverance

CS:GO

Warframe

Civilization VI

Rainbow Six Siege

Grand Theft Auto V

Vermintide 2

Jurassic World: Evolution

ALTIN

Final Fantasy XV

Total War: Warhammer 2

Path of Exile: Incursion

Subnautica

The Elder Scrolls Online

Assassin's Creed: Origins

Stellaris

Black Desert Online

The Witcher 3: Wild Hunt

Ark: Survival Evolved

Dragonball FighterZ

Divinity Original Sin II

GÜMÜŞ

War Thunder Project X

Nier Automata

Fallout 4

Team Fortress 2

Dark Souls III

Euro Truck Simulator 2

Human Fall Flat

Cities: Skylines

Ghost Recon Wildlands

Frostpunk

Raft

Slay The Spire

Arma 3

The Forest

Dead By Daylight

Dying Light