Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 251 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Yarın saat 20.00 itibarıyla fiyatlar zirveye ulaşacak. En düşük fiyat ise saat 11.00’de geçerli olacak.

Ortalama fiyat 2 bin 242 lira seviyelerinde

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 241 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 242 lira 37 kuruş olarak açıklandı.

Bugün ise spot piyasada megavatsaat başına en yüksek fiyat 3 bin 399 lira 55 kuruş, en düşük fiyat ise 1.719 lira 99 kuruş olarak kaydedildi.

İşlem hacminde dikkat çeken düşüş

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 17,1 azalarak 1 milyar 401 milyon 757 bin 393 liraya geriledi.

Enerji piyasasında fiyat hareketliliği sürerken, arz-talep dengesi ve üretim maliyetleri fiyatlamada etkili olmaya devam ediyor.