Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 494 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Gaz ticaret miktarı 964 bin metreküp olurken, işlem hacmi 13 milyon 972 bin 692 liraya geriledi. Önceki gün 20 milyon 986 bin lira seviyesinde gerçekleşen işlem hacmiyle karşılaştırıldığında, piyasada yaklaşık yüzde 33’lük bir düşüş yaşandı.

Dengeleme fiyatlarında farklılık dikkat çekti

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 219 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 769 lira 79 kuruş olarak tespit edildi. Alış ve satış fiyatları arasındaki fark, arz-talep dengesine ilişkin önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’ye gaz girişi 136 milyon metreküpü aştı

Türkiye’ye dün toplamda 136 milyon 398 bin 652 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen miktar ise 135 milyon 964 bin 769 metreküp olarak kaydedildi.

Bu rakamlar, gaz talebiyle arzın büyük ölçüde dengeli seyrettiğini ortaya koyarken, referans fiyatın yüksek seyri dikkat çekmeye devam ediyor.