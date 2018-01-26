Sporcular kafeini doping olarak kullanıyor

Uzmanlar son zamanlarda sporcuların günlük beslenme düzeni içinde yer alan enerji içeceklerinin, spor gıdalarının, besin takviyelerinin içinde yer alan kafeinin spor performansını arttırmasını sağladığını işaret ediyor.

Merkezi sinir sistemini uyarıcı, kas glikojenini koruyucu etkiye sahip olan kafeninin potansiyel besin desteği olduğunu vurgulayan uzmanlar, yağ dokusunun kaybını da hızlandırdığını belirtiyor. Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan kafeinin, sporcuların hayatındaki yerini sizler için araştırdık.

Kuvvet ve dayanıklılık sporu yapan sporcuların, özellikle bisikletçi, koşucu, yüzücü ve kürekçilerin ve hız gerektiren bir sporla uğraşanların koşucular, futbolcular, rugby ve hokey oyuncuları gibi kafein kullandıklarını ve bu sporcularının performansı ve motivesini kafeinin arttırdığını hatırlatmakta fayda var.

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmalar besin takviyesini hayatına sokan sporcuların, bu takviyelerin faydaları, riskleri ve ne yazık ki yan etkilerinden habersiz olduğunu ortaya koyarken, uzmanlar mutlaka bu takviyelerin kendilerine danışılarak kullanılmasını öneriyor.

Uzmanlar kahve, çikolata, çay ve kola gibi bazı besinlerin kafeinden zengin olduğunu hatırlatırken, bu ürünlerin porsiyonlarının 30-100 mg kafein içerirken, bazı reçetesiz ilaçlar tablet başına 100-200 mg kafein içermekte olduğunu hatırlatıyor.

Mutlaka takviye kullanmadan önce etiketi okuma alışkanlığı geliştirmeniz gerektiğinin altını çizen uzmanlar, kafeinin özellikle sinir sistemi üzerine olan uyarıcı etkisi ile sporcuların daha uyanık ve zinde kaldıkları; kardiovasküler sistem üzerine olan etkiler ile de kalp atışlarını hızlandırdığı ve kan damarlarını genişlettiği bilindiğini vurguluyor.