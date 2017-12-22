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Spor yapayım derken sakatlanmayın
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Spor yapayım derken sakatlanmayın

Son dönemlerde sosyal medyada hemen hemen herkesin spor yaparken veya yaptırırken fotoğraf paylaştığının altını çizen uzmanlar, oysa spor yapmanın belli kuralları olduğunu hatırlatıyor.

Hatalı yapılan ve bedeni zorlayan sporun sağlığınız için ciddi sorunları oluşturabileceğinin altını çizen uzmanlar, spor yaparken dikkat edilmesi gereken kurallar olduğunu işaret ediyor.

Uzmanlar spor yaptığınız sırada ağrı veya zedelenme hissederseniz mutlaka hemen yaptığınız aktiviteye ara vermeniz gerektiğini savunurken, ara vermeden ısrarla devam edilen sporun ciddi spor yaralanmalarına sebebiyet vereceğini vurguluyor.

Uzun dönem spor yapmamış veya spora ara vermiş kişilerin spora başladığı ilk dönemde ağrı hissetmelerinin normal olduğunu hatırlatan uzmanlar, bu dönemde ısrarla devam edilen antrenmanların, egzersizlerin kalıcı sakatlıkları tetikleyebileceği üzerinde duruyor.

İşte bu nedenle özellikle spora yeni başlayanların egzersizlerinde 20-30 dakikayı geçmemeleri gerektiğini hatırlatan uzmanlar, spora başlangıç aşamasında ısınma ve germe egzersizleri mutlaka yapılması gerektiğini, egzersiz bitimini takibinde başlangıçta yapılan ısınma egzersizleri tekrar edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Profesyonel olmayan spor dalları ile uğraşanlar devamlı aynı eklemlere yüklenmemek için belirli dönemlerde farklı spor ve egzersizlerin tercih edilebileceğini hatırlatan uzmanlar, kış aylarında basketbol, baharda bisiklet, yaz aylarında da yüzmeye yönelinebileceğini vurguluyor.

Ayakkabı seçimi başta olmak üzere, kıyafetlerinizin yaptığınız spora uygunluğuna dikkat edin. Ayakkabı-zemin uyumu büyük önem taşır. Yaptığımız spor türüne uygun ve rahat ayakkabılar seçilmeli. Yapılan spora uygun olmayan bir ayakkabı sadece ayak bileğine değil, diz, kalça, ve özellikle bel omurgasına ciddi zararlar verebilir.


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