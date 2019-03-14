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Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta yarın başlıyor
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Spor - - Editör: Armoni BAYAR

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta yarın başlıyor

Haftanın ilk maçı cuma günü Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında olacak.

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta 15 Mart Cuma günü Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçıyla, İstanbul'da başlıyor. 20.30'da başlayacak olan karşılaşma Ülker Stadı'nda olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen açıklamaya göre, 26. hafta karşılaşmaları şu şekilde:

15 Mart Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

17 Mart Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)


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