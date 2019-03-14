Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta yarın başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta 15 Mart Cuma günü Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçıyla, İstanbul'da başlıyor. 20.30'da başlayacak olan karşılaşma Ülker Stadı'nda olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen açıklamaya göre, 26. hafta karşılaşmaları şu şekilde:
15 Mart Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
16 Mart Cumartesi:
13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
17 Mart Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)