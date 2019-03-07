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Spor Toto Süper Lig 25. hafta hakemleri belli oldu
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Spor - - Editör: Özge KESİCİ

Spor Toto Süper Lig 25. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig 25. hafta karşılaşmalarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig 25. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar;

8 MART CUMA

20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen

9 MART CUMARTESİ

16.00 Trabzonspor-Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor: Serkan Çınar

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

10 MART PAZAR

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Koray Gençerler

16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

11 MART PAZARTESİ

20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Arda Kardeşler


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