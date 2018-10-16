Spor Takıntısı

Spor yapmak her insan için son derece elzem bir eylemdir.

Her türlü spora karşı ilgi ve alakanız olabilir. Ama siz spor yapmıyor iseniz, sonunda ya göbekli bir olup yerinizden kalkamıyorsunuz, ya da romatoit artrit vs. gibi hantallık eseri rahatsızlıklarla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz.

Bir de spor hastalığı var günümüz insanlarında.

Bu hastalığın merkezinde de maalesef futbol yer alıyor.

Neden maalesef?

Çünkü 22 kişi topun peşinde koşuyor, 22 bin ya da daha fazla insan bunları seyrediyor. Televizyon başına geçip evde kriz üstüne kriz yaşayan milyonlarca futbol sever hariç...

Oldum olası bu futbol denilen oyuna karşıyım. Futbol aslında bana göre spor da sayılmaz. Belki oynayan için spor denilebilir. Ama ya taraftarlar?

Bir de anlayamadığım başka bir husus var:

Adam mülti milyoner. Tutuyor bir futbol kulübüne başkan olmak için büyük külfetlere katlanıyor. Hatta Milyonlarca parasını feda edip başkanı olduğu kulübün borçlarını ödemeye soyunuyor.

Oysa aynı İş Adamı acaba neden bu milyonlarca Lirasını bir Futbol Kulübünün hovardaca harcanan bütçesine katkı olarak ortaya koyacağına daha hayırlı bir iş yapsa ya?

Hayır.

Bu mesele onlar için takıntı haline gelmiş.

Hani şöhret düşkünü desek değil. Zaten şöhretliler.

Bu işe verdiği desteği yaşadığımız ülkenin daha hayırlı işleri için kullansa ya?

Elin gavurcuklarına Milyon Euro transfer parası ödeyerek bu ülkeye hiç bir şey kazandırdığı görülmeyen Futbol

Yöneticilerine ne demeli bilmiyorum?

O sebeple:

Hem sevmiyor,

Hem onaylamıyor, Hem de bunlara Allah akıl fikir versin diyorum.

Başka ne diyeyim?