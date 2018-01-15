Sperm üretimini sekteye uğratan bu ilaca dikkat

Özellikle grip, romatizma, fibromiyalji, spor yaralanmaları gibi alanlarda kullanılan ibuprofenin üreme hormonlarının üretimini etkilediğini paylaşan uzmanlar, özellikle fazla miktarda kullanıldığında kas kaybına, libido azalmasına ve depresyona yol açabildiğini savunuyor.

İlaç tüketiminde dozunda büyük önem taşıdığının üzerinde duran uzmanlar, özellikle üreme hormonlarındaki etkilenme için günde 6 tabletin yeterli olduğunu kaydediyor. Eğer bu doz uzun bir süre alınırsa hormon üretiminin etkilenmekle kalmadığını, aynı zamanda kas kaybı, depresyon ve ereksiyon problemlerinin de gün yüzüne çıktığını belirtemket fayda var.

Danimarkalı bilim adamları 18-35 yaş aralığındaki erkeklerde izlenen bu durumu “kompanse hipogonadism” olarak isimlendirirken, normalde erkeklerde bu fonksiyonları düzenleyen başlıca hormon “testosteron'dur.” Bu hormonun ilerleyen yaşla beraber azalması, üreme ile ilgili fonksiyonların bozulmasına yol açtığını vurguluyor.

Danimarka Üniversitesi'nden araştırmacılar, 31 gönüllü ile çalıştılar. Daha sonra ilaç kullanımı durduruldu. Aynı zamanda testiküler hücreler de laboratuvarda çalışıldı.

Bu çalışma, ibuprofenin testis sağlığına hasar verebileceğini gösteren ilk çalışmadır.

Araştırmacılar, bu ilacı çok da gerekli olmayan nedenlerden ötürü bilinçsizce kullanan erkekleri uyardılar. Ancak esas risk altında olan grup, özellikle kronik ağrı sebebiyle uzun süre bu ilacı kullananlar.

Uzmanlar, dikkatsiz ve bilinçsiz kullanımının, sperm üretimini bozacak yolu başlatabileceği konusunda uyarıyor.

Bu durum, batı ülkelerinde son 40 yılda sperm sayısında görülen azalma dikkate alınırsa çok daha önem kazanıyor.