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Spec Ops: The Line geliştiricisi yeni oyunu The Cycle'ı duyurdu
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Spec Ops: The Line geliştiricisi yeni oyunu The Cycle'ı duyurdu

Spec Ops: The Line oyunuyla tanıdığımız Yager Development, yeni FPS oyunu The Cysle'ı bir fragman eşliğinde duyurdu.

Hikaye odaklı TPS oyunu olan Spec Ops: The Line ile adından söz ettiren Yager Development yeni oyununu duyurdu.

The Cycle isimli oyun maç tabanlı bir FPS oyunu olacak. Oyunun Alpha tesleri ise çok yakında gerçekleştirilecek. Testlere katılmak isteyenler şu linke gidebilirler: https://thecycle.game

Oyunun fragmanının ve diğer detayları hemen aşağıda bulabilirsiniz.

The Cycle ne hakkında?
The Cycle yaklaşık 20 dakika süren maçta görevleri yerine getirmek için yarıştığınız maç tabanlı bir FPS oyunu. Gezegende fazla uzun kalmak sağlığınız için zararlıdır.

Kapalı Alfa ne zaman başlıyor?
Önümüzdeki birkaç hafta içinde. Şu anda son testleri yapıyoruz.

Bir maçta kaç oyuncu var?
20 oyuncu ve yabancı canavarlar, artı bazı sevimli Fortuna III yerli yabani hayvanlar.

Hangi platformlara çıkacak?
İlk başta sadece PC'ye, ancak daha sonraki bir tarihte konsollara da getirmeyi planlıyoruz.

Steam'de olacak mı?
Kesinlikle olacak. Oluşturduğumuz Alpha Test zaten Steam'de ve Steam sayfası da yakında açılacak.



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