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Sözleşme yenilemeyen Jahovic'e taraftar tepki gösterdi
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Sözleşme yenilemeyen Jahovic'e taraftar tepki gösterdi

Göztepe'de sezonun dikkat çeken ismi Adis Jahovic'in sezon sonu sona erecek olan sözleşmesini yenilemeye yanaşmaması taraftarın tepkisini çekti.

İzmir temsilcisi Göztepe'de sezonun dikkat çeken isimlerinden Adis Jahovic ile taraftarın arası açıldı. Bu sezon gösterdiği performansla başta Beşiktaş olmak üzere çok sayıda ekiple adı anılan Makedon futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Göztepe yönetiminin önerdiği sözleşmeyi henüz imzalamayan Jahovic'e Göztepe taraftarı sosyal medyadan tepki gösterdi.

Jahovic ile yönetim arasında bir süre önce çıkan anlaşma sağlandı haberlerini yalanlayan Jahovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anlaşmanın sağlanmadığını duyurdu. 30 yaşındaki oyuncunun paylaşımına Göztepe taraftarı sert tepki gösterirken, Göztepe yönetimi oyuncu için gelecek tekliflere açık olduğunu bildirdi.

BAŞKAN SEPİL: İSTEYEN OLURSA KONUŞURUZ

Başkan Mehmet Sepil geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Jahovic'in takımdan ayrılabileceğinin sinyalini vermişti.

Sepil, "Jahovic'i isteyen olursa konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.


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