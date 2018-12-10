Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Sözcü yazarlarına 15 yıla kadar hapis istemi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Özge KESİCİ

Sözcü yazarlarına 15 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda, Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında, 'FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında, " FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca, Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, internet haber koordinatörü Yücel Arı ve internet genel yayın yönetmeni Mustafa Çetin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

A.A'nın haberine göre, savcılık tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamede, bu 5 şüphelinin ''FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, başsavcılıkça onaylanmasının ardından gönderildiği İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce de kabul edildi.

Mahkeme heyeti, hazırladığı tensip zaptında ilk duruşmanın 18 Ocak 2019'da yapılmasına, sanıkların da bu duruşmada hazır olması için çağrı kağıdı gönderilmesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteci Uğur Dündar ve Saygı Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında yürütülen soruşturma sonucunda ise takipsizlik kararı verildi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Market alışverişinde aldığınız poşet artık ücretli
Sözcü yazarlarına 15 yıla kadar hapis istemi
Önce annesini bıçakladı sonra intihar etti
Fenerbahçe Küme Düşme Hattında
Ünlü Tarihçi Evinde Gözaltına Alındı
Doktor cinayetinde tutuklama
10 Yaşındaki Kendi Öz Yeğenine Tecavüz Etti!
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması
Taşerondan Kadroya Geçen İşçilere Ocak Ayında İkramiye
-
Çok Okunanlar
Türk mandalinasına Rus vetosu!
Türk mandalinasına Rus vetosu!
İlkokul mezunu kadın savcıyım diyerek milleti dolandırdı
İlkokul mezunu kadın savcıyım diyerek milleti dolandırdı
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında göçük meydana geldi
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında göçük meydana geldi
AKP'nin İstanbul sancısının ardında damat Albayrak'mı var?
AKP'nin İstanbul sancısının ardında damat Albayrak'mı var?
Şeyma Subaşı, Acun'u Çağatay Ulusoy ile mi aldattı?
Şeyma Subaşı, Acun'u Çağatay Ulusoy ile mi aldattı?
Pınar Altuğ: Kızımın fotoğrafını çekmek istedi
Pınar Altuğ: Kızımın fotoğrafını çekmek istedi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Son Haberler
Market alışverişinde aldığınız poşet artık ücretli
Market alışverişinde aldığınız poşet artık ücretli
Sözcü yazarlarına 15 yıla kadar hapis istemi
Sözcü yazarlarına 15 yıla kadar hapis istemi
Önce annesini bıçakladı sonra intihar etti
Önce annesini bıçakladı sonra intihar etti
Fenerbahçe Küme Düşme Hattında
Fenerbahçe Küme Düşme Hattında
Ünlü Tarihçi Evinde Gözaltına Alındı
Ünlü Tarihçi Evinde Gözaltına Alındı
Doktor cinayetinde tutuklama
Doktor cinayetinde tutuklama
10 Yaşındaki Kendi Öz Yeğenine Tecavüz Etti!
10 Yaşındaki Kendi Öz Yeğenine Tecavüz Etti!
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması
Taşerondan Kadroya Geçen İşçilere Ocak Ayında İkramiye
Taşerondan Kadroya Geçen İşçilere Ocak Ayında İkramiye
CHP İstanbul'da kılıçlar çekildi; İmamoğlu aday gibi
CHP İstanbul'da kılıçlar çekildi; İmamoğlu aday gibi
Putin'den Çipras'a: Bunu Erdoğan'a Sormamız Lazım
Putin'den Çipras'a: Bunu Erdoğan'a Sormamız Lazım
FETÖ sohbetlerindeki ‘kör bilgisayar’ sırrı ortaya çıktı
FETÖ sohbetlerindeki ‘kör bilgisayar’ sırrı ortaya çıktı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji