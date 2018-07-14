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South Park: The Sitck of Truth, Switch'e geliyor
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

South Park: The Sitck of Truth, Switch'e geliyor

Ubisoft'un sevilen RPG oyunu South Park: The Sitck of Truth, Switch platformuna geliyor.

Ubisoft yaptığı açıklamada South Park: The Sitck of Truth'un Switch'e geleceğini doğruladı. Oyunun henüz resmi tarihi açıklanmadı. Ancak yayınlanan finansal raporda oyunun Eylül ayında dijital olarak çıkacağı belirtiliyor.

South Park: The Sitck of Truth, şu anda PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 ve PC üzerinden satın alınabilir durumda. Oyunun Nintendo konsolu Switch için yeni özellikler ile gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Oyunun açıklaması

Dördüncü sınıfın oyun bahçesindeki tehlikelerle dolu savaş alanından genç bir kahraman yükselecek, kaderinde South Park'ın kurtarıcısı olmak olan... South Park'ın yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone'dan epik bir... “havalı” olma görevi. Huzurlarınızda: South Park: The Stick of Truth.

Savaş bin yıldır sürüyordu. İnsanlarla elflerin bu bitmeyen savaşa tutunmalarının tek bir nedeni vardı: The Stick of Truth. Ama savaşın akışı, geleceği yıldızlarca öngörülmüş bir çocuk hakkındaki söylentiler yayıldıkça değişecektir.

Kendinizi efsanevi silahlarla donatın ve iç çamaşırlı gnome'ları, hippileri ve diğer şeytani güçleri yok edin. Kayıp Stick of Truth'u bulun ve Stan, Kyle, Cartman ve Kenny'nin yeni arkadaşı olarak bulunduğunuz yeri hak edin. Başarılı olun ve South Park'ın kurtarıcısı olarak South Park İlkokulu'nda sosyal statünüz yükselsin. Kaybedin ve sonsuza kadar bir... ezik olarak hatırlanın.

Öne çıkan özellikler

En üst seviye South Park tecrübesi: Trey Parker ve Matt Stone tarafından yazılıp seslendirilen South Park: The Stick of Truth, serinin kendine has espri anlayışını oyun dünyasına taşıyor.

Epik bir... “havalı” olma görevi: Stan, Kyle, Cartman ve Kenny'nin yanında yer almayı hak edin ve South Park'ı kurtarmak için çıkılacak histerik yolculukta onlara katılın.

Faydalı arkadaşlar: Davanız için klasik South Park karakterlerini yanınıza katın.

Heyecanlı savaşlar: Kendinizi büyülü silahlar ve mistik zırhlarla tepeden tırnağa donatın.

South Park özelleştirmesi: Karakterinizi milyar tane kıyafet ve silah kombinasyonu ile özelleştirin.


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