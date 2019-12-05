Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Şota Arveladze takımından 3 kupa
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Şota Arveladze takımından 3 kupa

Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor, Özbekistan Süper Lig şampiyonluğu ve Özbekistan Kupası'nın ardından Lig Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı.

Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor, Özbekistan Süper Lig şampiyonluğu ve Özbekistan Kupası'nın ardından Lig Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı.

Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor, Özbekistan Süper Lig şampiyonluğu ve Özbekistan Kupası'nın ardından Lig Kupası'nı da kazandı.

Şota Arveladze yönetimindeki Pakhtakor, 14 takımın mücadele ettiği Özbekistan Süper Ligi'nde 69 puanla elde ettiği lig şampiyonluğu ve Özbekistan Kupası'nı kazanmasının ardından bu yıl ilk defa oynanan Lig Kupası'nın da sahibi oldu.

Taşkent ekibi Pakhtakor, bu yıl ilk defa düzenlenen Lig Kupası'nın finalinde AGMK takımı ile karşılaştı. Rakibini 6-2 yenen Pakhtakor, Lig Kupası'nı kazanan ilk takım unvanını elde etti. Pakhtakor, geçen ay Özbekistan Kupası finalinde de AGMK ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 yenerek 12. kez Özbekistan Kupası'nı elde etmişti.

Şota Arveladze, takımının Lig Kupası'nı kazanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha önce teknik direktörlük kariyerinde başarılı dönemlerinin olmasına rağmen şampiyonluk yaşamadığını kaydederek, bu yılın teknik adamlık kariyerindeki en iyi sezon olduğunu ifade etti.

Haziran 2017'de Pakhtakor'un başına geçen Şota Arveladze, teknik adamlık kariyerinde daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv'i çalıştırmıştı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ceren Özdemir'in katiline tatbikat
Şota Arveladze takımından 3 kupa
Gökhan Çıra'nın paylaşımı olay oldu
Tek Tip sigara paketlerine resmen geçildi
Otogaza 9 kuruşluk zam
Trabzonspor kupada mutlu!
Merve Boluğur depresyondan çıktı
Tarkan'ın kuzeni kansere yenik düştü
Taner Ölmez Ankara'da konser verdi
-
Çok Okunanlar
Metetoroloji'den kar yağışı uyarısı
Metetoroloji'den kar yağışı uyarısı
Adana'da dizi oyuncusu tutuklandı
Adana'da dizi oyuncusu tutuklandı
Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi
Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman?
Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman?
Oğuzhan Özyakup Trabzonspor'da iddiası
Oğuzhan Özyakup Trabzonspor'da iddiası
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Ceren Özdemir'in katiline tatbikat
Ceren Özdemir'in katiline tatbikat
Şota Arveladze takımından 3 kupa
Şota Arveladze takımından 3 kupa
Gökhan Çıra'nın paylaşımı olay oldu
Gökhan Çıra'nın paylaşımı olay oldu
Tek Tip sigara paketlerine resmen geçildi
Tek Tip sigara paketlerine resmen geçildi
Otogaza 9 kuruşluk zam
Otogaza 9 kuruşluk zam
Trabzonspor kupada mutlu!
Trabzonspor kupada mutlu!
Merve Boluğur depresyondan çıktı
Merve Boluğur depresyondan çıktı
Tarkan'ın kuzeni kansere yenik düştü
Tarkan'ın kuzeni kansere yenik düştü
Taner Ölmez Ankara'da konser verdi
Taner Ölmez Ankara'da konser verdi
2020 Ev kirası ücretleri
2020 Ev kirası ücretleri
Ankara'da kar yağışı alarmı!
Ankara'da kar yağışı alarmı!
Merve Özbey nişanlandı
Merve Özbey nişanlandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji