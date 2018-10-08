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Sosyete torbacısı Cihangir'de yakalandı
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Sosyete torbacısı Cihangir'de yakalandı

İstanbul'da pek çok ünlü ismi uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan 'sosyete torbacısı' sevgilisiyle birlikte yakalandı. Zehir tacirinin sevgilisinin evini depo olrak kullandığı ortaya çıktı.

Sosyete torbacısı İstanbul polisi tarafından düzenenne operasyonla yakalandı. Aralarında çok sayıda ünlü ismin bulunduğu kişilere uyuşturucu madde temin ettiği şüphesiyle bir süredir takip edilen Şerafettin K. Cihangir'de yakalandı. 40 yaşındaki Şerafettin K.'nın sevgilisine ait olduğu öğrenilen evin uyuşturucu madde deposu olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bir süredir Şerafettin K.'yı takibe aldı. Günler süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Samanyolu Sokak'ta önceden belirlenen binadaki daireye baskın düzenledi. Operasyonda polis, evde bulunan torbacının sevgilisi Mine Z.'yi (25) gözaltına aldı.

EV UYUŞTURUCU DEPOSU ÇIKTI

Evi didik didik arayarak altını üstüne getiren narkotik polisi, dolaplarda yaptığı aramalarda satışa hazır çok miktarda “kush” ve “metamfetamin” diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aramaları daha da derinleştiren narkotimler, bir miktar esrar maddesi ile balkondaki saksıda özel olarak yetiştirilen Hint keneviri kökü buldu. Bunlarla birlikte dolaba saklanmış 1 adet tabanca ve mermileri de ele geçiren polis, uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan 3 bin 250 liraya da el koydu. Titiz çalışmalarını sürdüren polis, evde bulunan DJ kabini, gitarlar ve kedi kumlarının içerisinde de uyuşturucu madde aradı.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, operasyon esnasında evde bulunmayan ancak bir süre sonra gelen Şerafettin K., otoparka park ettiği motosikletinin aranmasının ardından sevgilisi Mine Z. ile beraber gözaltına alındı. Lüks semtlerde ünlü isimlere uyuşturucu sattığı öğrenilen zehir tacirinin, sevgilisinin evini zula olarak kullandığı öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası olan torbacının, 2 buçuk yıldır hemşire olan sevgilisiyle yaşadığı ve sık sık adres değiştirdiği tespit edildi.

 


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