Sosyal medyadan tanıştığı genç kıza cinsel taciz

Kocaeli'nde 27 yaşındaki Mükremin T. adlı bir genç sosyal medyadan tanıştığı 17 yaşındaki genç kıza araç içerisinde cinsel tacizde bulununca olanlar oldu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, sosyal medya üzerinden sahte hesap açtıktan sonra tanıştığı 17 yaşındaki genç bir kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlanan ve ayrıca kıza tehditte bulunduğu iddia edilen Mükremin T. adlı zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken genç kız da koruma altında tutuldu.

Zanlı Serbest Bırakıldı

Çayırova'da yaşayan E.N.M., İlçe Çocuk Büro Amirliğine geldikten sonra sosyal medyada tanıştığı ve adının B.T. olduğunu söyleyen zanlının kendisine otomobilde cinsel istismarda bulunduğundan bahsetti. Bunun üzerine araştırmalarına başlayan ekipler zanlının İzmit'te yaşayan Mükremin T. olduğunu öğrendi. Mükremin T. ekipler tarafından gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı.