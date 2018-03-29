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Sosyal medya İsmail Kahraman'ın istifasını bekliyor
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Sosyal medya İsmail Kahraman'ın istifasını bekliyor

18 Mart Çanakkale Zaferi için Meclis'te sahnelenecek tiyatro oyununda kadın oyunculara sahne yasağı koyduğu iddia edilen TBMM Başkanı İsmail Kahraman büyük tepki çekti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler'i Anma Günü çerçevesinde Meclis'te sahnelenecek tiyatro oyunu öncesi kadın oyuncuların sahneye çıkmasına engel olduğu iddia edildi. Olayın birçok haber sitesinde yer almasının ardından sosyal medyada başkatılan "#İsmailKahramanİstifa" tabelası TT olurken, Kahraman'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Meclis çatısı altında kadın tiyatro oyuncularının sahneye çıkmasına izin verilmediği iddiası Çanakkale anme törenlerine gölge düşürürken CHP'li kadın milletvekilleri iddiaların odağındaki İsmail Kahraman'a büyük tepki gösterdi. CHP Milletvekili Yedekçi Kahraman'ı istifaya çağırırken, Yüceer ise "Kadınlardan rahatsızlık duymanızın gerekçesi nedir?" diye sordu.

 Edinilen bilgilere göre Meclis Sohbetleri kapsamında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı düzenlenecekti. Daha önceden planlanan oyunu sahnelemek üzere prova yapmak isteyen kadın tiyatro sanatçılar Meclis Başkanı İsmailt Kahraman'ın talimayıtla sahneden indirildi. Bu sırada erkek oyuncular oyunlarını sergilerken kadınlardan sadece şiir okumaları istendi.

Üç gün boyunca gösterim için prova yapan oyuncuları isyan ettiren kararı TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın verdiği ileri sürüldü.

Diken'in aktardığı habere göre, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Kahraman'ın yanıtlaması isteğiyle verdiği soru önergesinde şu soruları sordu:

'KADINLARDAN RAHATSIZLIK DUYMANIZIN GEREKÇESİ NEDİR?'

Çanakkale Savaşı'nda Mücahide Hatice Hanım'ın, Nezahat Onbaşı'nın, Zeynep Mido Çavuş'un Mehmetçikle omuz omuza çarpıştığı tarih kaynaklarında yer almaktadır. Çanakkale Savaşı'nı konu alan bir oyunda kadının yok sayılmasının gerekçesi nedir?18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığınız mesajda Çanakkale Zaferi'nin mimarı Atatürk'ü anmadığınız gerçeğinden hareketle, iddia edildiği üzere sahnedeki Atatürk büstü ve fotoğrafları da sizin talimatınızla mı kaldırılmıştır?Kadınlardan rahatsızlık duymanızın gerekçesi nedir?

NAZLIAKA: İSTİFAYA DAVET EDİYORUM

Kahraman'ı istifaya davet eden Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, "Sayın Kahraman, sanata ve sanatçıya dokunan, kadına düşman olup toplumsal alandan çekmeye çalışan herkes yanar. Bilin ki her gün artan şiddetin, ayrımcılığın, kadını yok saymanın bir sorumlusu da bizzat sizsiniz. Sizi istifaya davet ediyorum" dedi.

YEDEKÇİ: DERHAL GÖREVDEN ALINMALI

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi de şunları söyledi: 

"İsmail Kahraman, gerek laikliğe karşı söylediği sözler nedeniyle, gerekse Cumhuriyet ve onun temel ilkelerine karşı takındığı tutum sebebiyle ve en son dün akşam tiyatro etkinliğinde kadın tiyatrocuları sahneye çıkarmamak ve Büyük Önderimiz Atatürk'ün görselinin gösterilmesine izin vermemek gibi eylemleri nedeniyle derhal görevden alınmalıdır. Ve anayasamıza göre yargılanmalıdır."

 




 

 


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