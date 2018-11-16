Son seçimde sadece 22 bin Suriyeli oy kullanmış!

Meclis komisyon toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kamuoyunda Suriyeli mültecilere oy kullandırıldığı iddiası için, T.C. vatandaşlığına geçmiş sadece 22 bin Suriye'linin oy sandığa gitiğini açıkladı.

385 BİN SURİYELİ BEBEK DOĞDU

TBMM 2019 yılı Bütçesi Plan ve Komisyonunda kendisine yöneltilen soruları cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısının 385 bin olduğunu vurguladı. Ülke karar verse de bu çocukların tamamını Türkiye vatandaşı yapsak diyen Süleyman Soylu, "Bu çocuklar gelecekte bu ülkeye ve bu coğrafyaya aslına kardeşliğin ne demek olduğunu teker teker anlatabilecek ve bir milletin kendilerine nasıl sahip çıktığını ifade edeck bir yapı ortaya koyacaklar" dedi.

MESLEK ERBABLARINA ÖNCELİK

Suriyelilere istisnai vatandaşlık verildiğini ve bu rakamın 59 bin 747 olarak kayıtlara geçtiğini, bu nun 28 bini'nin ergin kişi olduğunu anlatan Soylu, öğretmen, doktor,esnaf,iş adamı, meslek erbabı olarak bu sayının 15 binini vatandaş yaptıklarını, eşleri ve çocuklarıyla birlikte rakamın 28 bine ulaştığını ifade eden Soylu, istisnai vatandaşlık verilen çocuk sayısının ise 31 bin 747 olduğunun altını çizdi.