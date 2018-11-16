Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Son dakika;Yerel işbirlikçinin görüntülerine ulaşıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Son dakika;Yerel işbirlikçinin görüntülerine ulaşıldı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülüp parçalara ayrıldıktan sonra konsolosluktan çıkarılması konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Türk yetkililerin işbirliçinin görüntülerine ulaştığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülüp parçalara ayrıldıktan sonra konsolosluktan çıkarılması konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

YEREL İŞBİRLİKÇİ KİM?

Suudi Arabistan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra parçalara ayrıldığı ve konsolosluktan çıkarıldıktan sonra yerel bir işbirlikçiye teslim edildiği bilgileri verilmişti.

GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

 

Türk emniyet makamları Suudlu'lardan verilen bilgiler üzerine yaptıkları araştırmalarda Kaşıkçı'nın parçalara ayrılmış cesedini taşıyan ve yok eden yerel işbirlikçini'nin görüntülerine ulaştığı kaydedildi.

Şimdilik görüntülerin kamuoyuyla paylaşılmayacağı, yerel işbirlikçinin yakalanması konusunda düğmeye basıldığı kaydedildi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Son dakika;Yerel işbirlikçinin görüntülerine ulaşıldı
Amerikan basınında çelişkili FETÖ haberleri; iade edilecek mi?
Amerika 17 Suudlu için yaptırım kararı aldı
Yuder'den Misafir Öğrencilere Tanışma Kahvaltısı
Cemal Kaşıkçı'nın failleri hakkında idam cezası istendi
Beşiktaş ikna edemezse Babel aslan olacak
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan için rakipler devrede
MEB'den Yavuz Bingöl'den bağlama alınacak iddialarına yanıt
Camide cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen imam serbest
-
Çok Okunanlar
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
Fenerbahçe 2-0 Anderlecht MAÇ ÖZETİ ve goller izle
Fenerbahçe 2-0 Anderlecht MAÇ ÖZETİ ve goller izle
KPSS ortaöğretim 2018 sınav sonuçları açıklandı - KPSS Tercihleri ne zaman yapılacak?
KPSS ortaöğretim 2018 sınav sonuçları açıklandı - KPSS Tercihleri ne zaman yapılacak?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Son Haberler
Son dakika;Yerel işbirlikçinin görüntülerine ulaşıldı
Son dakika;Yerel işbirlikçinin görüntülerine ulaşıldı
Amerikan basınında çelişkili FETÖ haberleri; iade edilecek mi?
Amerikan basınında çelişkili FETÖ haberleri; iade edilecek mi?
Amerika 17 Suudlu için yaptırım kararı aldı
Amerika 17 Suudlu için yaptırım kararı aldı
Yuder'den Misafir Öğrencilere Tanışma Kahvaltısı
Yuder'den Misafir Öğrencilere Tanışma Kahvaltısı
Cemal Kaşıkçı'nın failleri hakkında idam cezası istendi
Cemal Kaşıkçı'nın failleri hakkında idam cezası istendi
Beşiktaş ikna edemezse Babel aslan olacak
Beşiktaş ikna edemezse Babel aslan olacak
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan için rakipler devrede
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan için rakipler devrede
MEB'den Yavuz Bingöl'den bağlama alınacak iddialarına yanıt
MEB'den Yavuz Bingöl'den bağlama alınacak iddialarına yanıt
Camide cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen imam serbest
Camide cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen imam serbest
Türkiye'de ne kadar Suriyeli mülteci var? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı
Türkiye'de ne kadar Suriyeli mülteci var? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı
Sarhoş sürücünün bagajından çıkanlar polisi şoke etti
Sarhoş sürücünün bagajından çıkanlar polisi şoke etti
Ünlü iş insanına tek kurşun - Ali Rıza Gültekin kimdir nerelidir neden öldürüldü?
Ünlü iş insanına tek kurşun - Ali Rıza Gültekin kimdir nerelidir neden öldürüldü?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji