Son dakika;Yerel işbirlikçinin görüntülerine ulaşıldı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülüp parçalara ayrıldıktan sonra konsolosluktan çıkarılması konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

YEREL İŞBİRLİKÇİ KİM?

Suudi Arabistan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra parçalara ayrıldığı ve konsolosluktan çıkarıldıktan sonra yerel bir işbirlikçiye teslim edildiği bilgileri verilmişti.

GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Türk emniyet makamları Suudlu'lardan verilen bilgiler üzerine yaptıkları araştırmalarda Kaşıkçı'nın parçalara ayrılmış cesedini taşıyan ve yok eden yerel işbirlikçini'nin görüntülerine ulaştığı kaydedildi.

Şimdilik görüntülerin kamuoyuyla paylaşılmayacağı, yerel işbirlikçinin yakalanması konusunda düğmeye basıldığı kaydedildi.