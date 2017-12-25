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Son dakika: ŞOK! Ve 'Savaş' başladı!

Suudi Arabistan ve İran arasındaki siyasi gerilim yükseliyor... Kaynayan bölgeden peş peşe hamleler ve son dakika haberleri geliyor. Durum, sosyal medyada iki ülkenin karşılıklı tehditlerine kadar ulaştı.Suudi Arabistan medyasında çıkan İran'la ilgili savaş senaryosu videosuna yanıt gecikmedi. İran medyasında da Suudi Arabistan'ın şehirlerini bombaladığı görüntülerden oluşan videoyu paylaşıldı.Amerika ile yüksek gerilim yaşayan İran, Suudi Arabistan tarafından da tehdit edildi.Suudi Arabistan medyasında; İran ile yaşanabilecek savaş senaryolarını anlatan bir video yayınlandı. Videoda Suudi Ara


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