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Şehit Emniyet Müdürü Verdi Mersin'de defnedilecek
Fatih Portakal'a suç duyurusu
Şehit Edilen Rize Emniyet Müdürüne Siyasetçilerden Başsağlığı Paylaşımı
' Yılın Kişisi' Cemal Kaşıkçı seçildi!
Hamsi Festivali'nde iki saatte üç ton hamsi tükendi
Avustralya, Kudüs'ü başkent olarak tanıyacak
Emniyet Müdürünü makamında şehit ettiler; 3 polis yaralı
Macron'a öfke dinmiyor;Paris'te yüzlerce liseli'ye gözaltı
Sürmene'ye deniz üssü kuruyoruz
İYİ Parti adaylığı beklenen Mansur Yavaş herkesi şaşırttı
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Evi terk etti, boşanma davası açtı, kurtulamadı...
40 yılda 5 sergi açtı bir tane eser satamadı
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