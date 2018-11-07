Son dakika Özel okullara teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki süreçte özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldıracağız." dedi. Okullar arasındaki eşitsizliğin asgariye indirileceğini söyleyen Selçuk, gezici otobüs sınıfların devreye gireceğini, ilkokulda teneffüs sürelerinin artırılacağıını ifade etti.

ÖZEL OKULLAR CAZİBESİNİ KAYBEDECEK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki süreçte özel öğretime teşvik uygulamasının kademeli olarak azaltarak kaldıracağız dedi. Okullar arasındaki eşitsizliğin asgariye indirileceğini söyleyen Selçuk, gezici otobüs sınıfların devreye gireceğini, ilkokulda teneffüs sürelerinin artırılıcağını söyledi.

BAKAN KOMİSYONDA KONUŞTU

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) görüşmelerinde konuştu. Bakan Selçuk konuşmasında şu ifadelerde bulundu:

"Gezici otobüs sınıfların devreye girecek, İlkokulda çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak teneffüs süreleri arttırılacak. Yabancı dil konusunda dijital ortam oluşturulacak"

GEZİCİ OTOBÜS SINIFLAR DEVREYE GİRİYOR

Eğitimde 2023 vizyon belgesini açıklayan Selçuk, Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacak, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacak. Komisyonda soruları cevaplandıran Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:" Önümüzdeki süreçte özel öğretime teşvik uygulamasının kademeli olarak azaltarak kaldıracağız."

TOPLUM TEMELLİ ÇOCUK EĞİTİMİ

"Şartları elverişsiz hanelerdeki çocukların erken çıocukluk eğitimde araç-gereç ihtiyacı karşılanacaktır.

Toplum temeli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacaktır.

Önümüzdeki yıl özel okul teşvikleri önümüzdeki yıl arttırılacak. Eğtim ve öğretim kademesine göre yıllık 3 bin 290 TL ile 4 bin 610 TL arasında değişen eğitim ve öğretim desteği ödenecek. Ancak sonrasında özel okul teşviki kademeli olarak kaldırılacak".