Son dakika kellesine 4 milyon ödül konulan terörist öldürüldü

Kırmızı kategoride olan ve yıllardan beri aranan PKK'nın üst düzey teröristlerinden Masiro kod adlı Bedirhan Abo ölü ele geçirildi. Teröristin başına 4 milyon ödül konulmuştu.

HAVA DESTEKLİ OPERASYONDA ÖLDÜRÜLDÜ

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Cudi Dağı Helenapir Tepe bölgesinde tespit edilen bir grup terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

KIRMIZI LİSTEDE YER ALIYORDU

Ölü ele geçirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 4 milyon TL ödülle aranan ve Kırmızı Kategori'de yer alan sözde Botan kaha sorumlusu Masiro kod adlı Bedirhan Abo olduğu belirlendi.

MEHMETÇİK TERÖRİSTE NEFES ALDIRMIYOR

Uzun zamandır bölgede süren operasyonlarda varlığı tespit edilen terörist grup güvenlik kuvvetlerinin başarılı operasyonları ile saf dışı edildi.