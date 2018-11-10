Son dakika Erdoğan yeni vip uçağıyla Paris'e gitti

Dünya7nın en lüks uçağı olarak kamuoyunda haberleri çıkan Katar Emiri'nin eski kraliyet uçağı, yeni başkanlık uçağı bakım ve onarım işlemleri sonrasında bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' Paris'e taşıdı.

KATAR EMİRİ HİBE ETTİ

Katar Şeyhi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hibe edilen ve tartışmalara sebep olan Vip uçak hangarından çıkarılarak ilk defa sefere kondu ve Cumhurbaşkanı'nı Fransaya götürdü.

ERDOĞAN KALABALIK BİR HEYETLE PARİS'E GİTTİ

Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani'nin yaklaşık 500 milyon dolar'a satın aldığı dünyanın en lüks Vip uçaklarından olan başkanlık uçağı Boeing 747-8 tipi uçak ilk kez İstanbul'dan havalandı. Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Fransa'ya yeni uçağıyla hareket etti.

DÜNYA'NIN EN LÜKS UÇAKLARINDAN

Normalde 400 yolcu kapasitesi bulunan uçak, özel donanımıyla 76 yolcu taşıyabiliyor. Uçağın tahmini değeri 500 milyon dolar olarak değerlendiriliyor. 15 Eylül tarihinde İsvizre'nin Basel şehrinden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçak, o günden bu yana THY'nın bakım hangarından özel bir bölümde bakım ve boya işlemleri için tutuluyordu.