Cengiz Kurtoğlu'nun ağabeyi Cemal Kurtoğlu hayatını kaybetti.Bir süredir hastanede tedavi gören ve daha sonra tedavisine evinde devam edilen Cengiz Kurtoğlu'nun ağabeyi Cemal Kurtoğlu, Artvin Arhavi'de hayatını kaybetti.OnurAkayMedya'da yer alan habere göre, Cemal Kurtoğlu'nun cenazesi, 16 Ocak Salı günü Arhavi Merkezi Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, son yolculuğuna uğurlanacak.Cemal Kurtoğlu, aile kabristanlığında toprağa verilecek.Cengiz Kurtoğlu abisini ölümünden önce hastanede ziyaret etmişti.