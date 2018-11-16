Son dakika..AKP'li 2 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'dan gelen son dakika açıklamasına göre Elbistan Belediye Başkanı ve Ünye Belediye başkanı görevden alındı.
BAKANLIKTAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu Üniye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar görevlerinden uzaklaştırılmışlardır.!
GÖREVLERİNDEN ALINDILAR
İçişleri Bakanlığ'ndan yapılanaçıklamada 2016 yılında AKP'den ihraç edilen Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ve Ordu Ünye'de seçim oyların yüzde 60'ını alan AKP'li belediye başkanı Ahmet Çamyar'ın neden görevden uzaklaştırıldığı hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.