Son Dakika! 2024 asgari ücret zam oranını Bakan Işıkhan duyurdu

Asgari ücret zammı belli oldu.

Son dakika haberine göre milyonların beklediği 2024 asgari ücret zammı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplantı sonrası netleşti. Günlerdir merak edilen "2024 asgari ücret zammı kaç TL oldu?" sorusu Ankara'da yapılan kritik toplantı sonrası yanıt buldu.

Asgari ücret için zam pazarlığındaki taraflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine AK Parti Genel Merkezi'ne gelmişti. Erdoğan'ın daveti üzerine Türk-İş, TİSK ve hükümet kanadından yetkililer aynı masada buluştu. Asgari ücret zammı kararı netleşti. Günlerdir konuşulan rakamın resmileşmesi ise dikkat çekti.

700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz.

Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü bir kez daha yerine getirmenin memnuniyet içerisindeyiz."