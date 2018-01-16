Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Sömestr tatilinde diş sağlığına dikkat
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Merve Ece İNAN

Sömestr tatilinde diş sağlığına dikkat

Sömestr tatilinde artan etkinliklerin ve bu etkinliklerin öncesinde veya sonrasında tüketilen şekerli gıdaların, hızlı beslenmenin, asitli içeceklerin dişlerde çürümeyi hızlandırdığını paylaşan uzmanlar, mutlaka sömestr tatilinde fırsat bulup çocuklarınızın diş bakımını yaptırmanızı öneriyor.

Okulların tatile girmesiyle birlikte, çocukların dişlerinin kontrolü için önemli bir fırsat olduğunu paylaşan uzmanlar, özellikle ders koşuşturması içinde ihmal edilmiş olan tedavilerin bu dönemde yapılabileceğini savunuyor.

Küçük çocukların ebeveynlerinin ayrıldığı ve onların kontrolü dışında yediği bol şekerli ve karbonhidratlı gıdalar; eğer okulda dişler fırçalanmamışsa, dişlerin çürümesini hızlandırmış olabileceğini kaydeden uzmanlar,  sömestr tatilinde başlangıç aşamasındaki bu çürükler çok kolay bir şekilde tedavi edilebileceğini ifade ediyor.

Çocuklarda ağızda yerini alan ilk kalıcı büyük azı dişleri bu dönemde çıkmaya başladığını dile getiren uzmanlar, bu dönemde azı dişlerini fissür koruyucu denen çürüme engelleyici maddelerin uygulanması gerekdiğinin altını çiziyor.  Fissür koruyucular sayesinde azı dişleri ömür boyu çürükten korunur. Yine 12 yaşında çıkmaya başlayan 2. büyük azı dişleri de fissür koruyucu ile korumaya alınmalıdır. 

Sömestr tatilinde artan etkinlikler ve bu etkinlikler sırasında alınan şekerli gıdalar, fast-food tarzı beslenme ve asitli içecekler dişlerdeki çürümeyi hızlandırabilir” diyerek uyardı. Kökdemir, “Bu nedenle bu dönemde yapılacak diş hekimi ziyareti hem bir kontrol, hem de çocuklar için dişlerine iyi bakmaları açısından bir motivasyon olacaktır.

Tatil günlerinde daha geç yatan ama çok uykulu olduğu için gece diş fırçalamayı ihmal eden çocuklar, bu davranışlarıyla dişlerini riske atabileceği üzerinde duran uzmanlar, bu sebeple ebeveynler özellikle sömestre tatilinde çocuklarını çok iyi takip etmesini ve mümkün olduğunca şekerli ve fast-food yiyecekler yerine taze meyve ve sebze yemeleri konusunda yönlendirici olmasını tavsiye ediyor.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Griple savaşta önemli tüyolar
Teknoloji içinde çocuğunuzu büyütürken nelere dikkat etmelisiniz
Obezite cerrahisi artık ergenlik döneminde başlıyor
Sömestr tatilinde diş sağlığına dikkat
Karneyi değerlendirirken bu noktalara dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Varislerinizden kurtulmak istiyorsanız tam zamanı
Sperm üretimini sekteye uğratan bu ilaca dikkat
-
Çok Okunanlar
PRP cilt sorunlarının hepsine kökten çözüm sunuyor
PRP cilt sorunlarının hepsine kökten çözüm sunuyor
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Topbaş'ın metro projeleri iptal edildi
Topbaş'ın metro projeleri iptal edildi
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor
Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Son Haberler
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Griple savaşta önemli tüyolar
Griple savaşta önemli tüyolar
Teknoloji içinde çocuğunuzu büyütürken nelere dikkat etmelisiniz
Teknoloji içinde çocuğunuzu büyütürken nelere dikkat etmelisiniz
Obezite cerrahisi artık ergenlik döneminde başlıyor
Obezite cerrahisi artık ergenlik döneminde başlıyor
Sömestr tatilinde diş sağlığına dikkat
Sömestr tatilinde diş sağlığına dikkat
Karneyi değerlendirirken bu noktalara dikkat
Karneyi değerlendirirken bu noktalara dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Varislerinizden kurtulmak istiyorsanız tam zamanı
Varislerinizden kurtulmak istiyorsanız tam zamanı
Sperm üretimini sekteye uğratan bu ilaca dikkat
Sperm üretimini sekteye uğratan bu ilaca dikkat
Romatizma hastalıkları gençleri de vuruyor
Romatizma hastalıkları gençleri de vuruyor
Grip ve grip benzeri hastalıklar nasıl ayırt edilir
Grip ve grip benzeri hastalıklar nasıl ayırt edilir
Erdoğan: Afrin operasyonu her an başlayabilir
Erdoğan: Afrin operasyonu her an başlayabilir

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık