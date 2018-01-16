Sömestr tatilinde diş sağlığına dikkat

Okulların tatile girmesiyle birlikte, çocukların dişlerinin kontrolü için önemli bir fırsat olduğunu paylaşan uzmanlar, özellikle ders koşuşturması içinde ihmal edilmiş olan tedavilerin bu dönemde yapılabileceğini savunuyor.

Küçük çocukların ebeveynlerinin ayrıldığı ve onların kontrolü dışında yediği bol şekerli ve karbonhidratlı gıdalar; eğer okulda dişler fırçalanmamışsa, dişlerin çürümesini hızlandırmış olabileceğini kaydeden uzmanlar, sömestr tatilinde başlangıç aşamasındaki bu çürükler çok kolay bir şekilde tedavi edilebileceğini ifade ediyor.

Çocuklarda ağızda yerini alan ilk kalıcı büyük azı dişleri bu dönemde çıkmaya başladığını dile getiren uzmanlar, bu dönemde azı dişlerini fissür koruyucu denen çürüme engelleyici maddelerin uygulanması gerekdiğinin altını çiziyor. Fissür koruyucular sayesinde azı dişleri ömür boyu çürükten korunur. Yine 12 yaşında çıkmaya başlayan 2. büyük azı dişleri de fissür koruyucu ile korumaya alınmalıdır.

Sömestr tatilinde artan etkinlikler ve bu etkinlikler sırasında alınan şekerli gıdalar, fast-food tarzı beslenme ve asitli içecekler dişlerdeki çürümeyi hızlandırabilir” diyerek uyardı. Kökdemir, “Bu nedenle bu dönemde yapılacak diş hekimi ziyareti hem bir kontrol, hem de çocuklar için dişlerine iyi bakmaları açısından bir motivasyon olacaktır.

Tatil günlerinde daha geç yatan ama çok uykulu olduğu için gece diş fırçalamayı ihmal eden çocuklar, bu davranışlarıyla dişlerini riske atabileceği üzerinde duran uzmanlar, bu sebeple ebeveynler özellikle sömestre tatilinde çocuklarını çok iyi takip etmesini ve mümkün olduğunca şekerli ve fast-food yiyecekler yerine taze meyve ve sebze yemeleri konusunda yönlendirici olmasını tavsiye ediyor.