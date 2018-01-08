Sömestr Tatilinde çocuklarınızı korumak sizin elinizde

Öğrencilerin dört gözle beklediği sömestr tatili öncesinde uzmanlar ebeveynleri uyarıyor. Tatillerinin büyük bir kısmını internete bağımlı bir şekilde geçiren çocukların karşılaşacakları siber tehlikelerin oldukça fazla olduğunu işaret eden uzmanlar, çocukları dijital dünyadaki tehlikelere karşı koruyabilmek adına atılması gereken adımları bizlerle paylaştı.

Uzmanlar şimdiki çağın çocuklarıyla net bir şekilde konuşmanın yapılması gereken en önemli şey olduğunu belirtirken, çocuğunuza bilgisayar, tablet ve akıllı telefon kullanımı konusunda kurallar koymanızı ve bu kuralların sebeplerini açıklamanızı öneriyor.

Özellikle müstehcenlik, saldırganlık içeren mesajlar ve e postalara cevap yazmaması konusunda çocuğunuza net bir duruş sergilemenizin önemli olduğu üzerinde duran uzmanlar, çocuğunuza sosyal medya hesabı oluştururken, gizlilik ayarı için yardımcı olmanızı tavsiye ediyor.

İnternetten mobil uygulamalar indirirken dikkatli olması yönünde de çocuğunuzu uyarmanız gerektiğini paylaşan uzmanlar, bazı uygulamaların saldırgan reklam yazılımları ve ücretli hatlara mesaj gönderen kötü amaçlı yazılımlar içeriyor olabileceğini unutmamanız gerektiğinin altını çiziyor.

Bütün bunların yanı sıra mutlaka düzenli olarak çocuğunuzun internet geçmişine göz atmanız gerektiğini ifade eden uzmanlar, bu sayede çocuğunuzun yaşına uygun olmayan içeriklere maruz kalıp kalmadığını da kontrol edebileceğinizi savunuyor.

Ayrıca çocuğunuzun çevrimiçi aktivitelerini izleyebileceğiniz Ebeveyn Kontrolü içeren bir güvenlik çözümü edinmenizin de etkili bir çözüm olacağını hatırlatan uzmanlar, çocuklarınızın geleceğini koruyabilmek adına bu adımları harfiyen takip etmenizi öneriyor.