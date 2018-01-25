Sömestr tatilinde çocuğunuza nasıl ders çalıştırabilirsiniz?

Uzmanlar eğitim öğretim yılına ara verilmesiyle birlikte öğrencilerin biraz olsun stresli günleri arkada bırakmak istediklerini ebeveynlerin anlaması gerektiğini paylaşırken, öğrencilere biraz rahatlaması için fırsat verilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Bu fırsatın bahar döneminde çocukların derslere ilgisiz, eğlenceye aç bir ruha sahip olmaması adına da önemli olduğunu kaydeden uzmanlar, sömestr tatili dönemi sebebiyle uyku düzeni bozulan çocukların, uyku problemlerinin okullar başladığında da devam edebileceğini hatırlatan uzmanlar, bu yüzden okul dönemi içerisinde hangi saatlerde uyuyorlarsa yine o saatte uyumalarına özen gösterilmesini tavsiye ediyor.

Çocuğunuzun eğer sömestr tatilinde de ders çalışmasını istiyorsanız, yasaklar getirmekten vazgeçmeniz gerektiğini ifade eden uzmanlar, televizyon, bilgisayar, telefon ve oyunlar için günün belli saatlerinde öğrencilere izin verilmesini öneriyor.

Bu taktiğin hem çocuğunuz hem sizin için tatmin yaratacağını belirten uzmanlar, çocuğunuzla birlikte hazırlayacağınız bir programla bu durumu düzene de sokabileceğinizi vurguluyor.

Öğrencilerin sömestrdan önce öğrendikleri unutabileceğini kaydeden uzmanlar, bilgilerin unutulmaması, derslerin düzenli tekrar edilmesi ve bilginin kalıcı hale gelmesi için çocuğunuzu sıkmadan ders çalışmaya teşvik etmeniz gerektiğini dile getiriyor.

Tatil dönemi içerisinde ailece yapılan seyahatler, birlikte yapılan aktiviteler çocuğunuzun gelişimi ve ruh sağlığı açısından son derece önemlidir.

Tatil zamanında mental, fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmek ve yenilenmek; yeni bir döneme daha enerjik ve zinde başIamak için gereklidir.