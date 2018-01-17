Sömestr dönemi çocuklar için göz doktoruna gitmenin tam zamanı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte özellikle okullarda ve çocuklarımızın eğitim hayatlarında da tabletlerin ve bilgisayarların önemli bir yer kazandığının altını çizen bilim insanları, ne yazık ki bilgisayar üzerinden yapılan ödevlerin sıklığının ve okullarda akıllı tahta kullanımının çocukların gözlerinde bozulmalara sebebiyet verdiğini savunuyor.

Özellikle okul çağındaki çocuklarda göz numarası değişikliğinin daha çok gözlemlendiğini belirten uzmanlar, bu konuda ailelerin dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor.

Çocuğu tahtaya veya uzaktaki bir objeye bakarken gözlerini kısan, tek gözünü kapatarak bakan, iyi görmek için baş pozisyonunu değiştiren, gözlerinde ara ara kayma bulunan, zaman zaman satır atlayan ebeveynlerin mutlaka sömestr tatilini değerlendirmesi ve çocuklarını göz muayenesi yaptırması gerektiğini belirten uzmanlar, okul çağındaki çocuklarda göz numarası değişikliği çok daha sık olduğunu kaydediyor.

Göz numarasındaki değişikliklerin altında iki temel sebebi olduğunu hatırlatan uzmanlar, bunlardan birincisinin telefon, tablet ve bilgisayar ile olan yakınlık olduğunu dile getiriyor. Özellikle öğretmenler tarafından verilen ve bilgisayar başında yapılan ödevlerin çokluğunun, okullarda kullanılan akıllı tahtaların ilk neden içinde yer aldığını hatırlatan uzmanlar, ikinci sebebin ise çocukların gelişimi devam ettiği için göz gelişiminin de sürmesinden kaynaklandığını açıklıyor.

Çocuğun özellikle boyunun uzamasıyla birlikte miyop ve astigmatta artış meydana geldiğini de dile getiren uzmanlar, bütün bu durumların göz muayenesini zorunlu bir hale getirdiğini paylaşıyor. Bir çocukta göz bozukluğunun söz konusu olduğu durumlarda veya gözlük numarası eksilmiş veya yükselmişse mutlaka müdahale edilmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var.