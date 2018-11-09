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Sokak hayvanlarını beslerken kadınların saldırısına uğradı
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Gündem - - Editör: Özge KESİCİ

Sokak hayvanlarını beslerken kadınların saldırısına uğradı

Esenyurt'ta 59 yaşındaki Melahat Çelik gönüllü olarak sokak hayvanlarını beslerken 2 kadın tarafından darp edilip parmağı ısırıldı. Hastanede tedavi olan kadını darp edenler Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranıyor.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre Melahat Çelik gönüllü olarak sokak hayvanlarını besliyordu. İHA'nın haberine göre, sokak üzerinde bir köşeye yemek bırakan Çelik'in yanına iki kadın yaklaştı.

İddiaya göre, kadınlar Çelik'le sokağa yemek bırakmasın diye tartıştı. Kadınlar Çelik'e ''Neden hayvanları besliyorsun'' diyerek uyarıda bulundu. Bir süre sonra iki kadın ve Çelik arasında tartışma başladı. Tartışmanın neticesinde iki kadın iddiaya göre Çelik'i darp edip parmağını ısırdı ve yüzüne vurmaya başladı. Ağır bir şekilde darp edilen Çelik hastaneye gidip tedavi olduktan sonra darp raporu aldı.  Çelik, Esenyurt İlçe Emniyeti'ne şikayette bulundu. Şikayet üzerine Esenyurt İlçe Emniyet ekipleri darp ettiği iddia edilen kadınları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşana olayı anlatan Çelik yolda giderken hayvanları gördüğünü ve arabada olan yiyecekleri hayvanlara vermek için durduğunu söyleyerek,''O anda köşeden hiç tanımadığım bilmediğim iki bayan geldi.'Sen neden besleme yapıyorsun dediler' kızgın bir şekilde üstüme yürüdüler. Ne var dedim bende onu da bizi de Allah yarattı dedim.Sonra telefonu birisi yüzeme vurdu. Diğeri de parmağımı ağzına aldı ama kırarcasına parmağımı bırakmayıp ısırdılar. Diğeri de saçımı yolup tekme attı. Burada darp edildim.Bu köşeden çıkıp geldiler. Ben rica ediyorum bu konuya acil bir çözüm üretsinler.Ben insani görevimi yapıyorum. Tabi ki onları doyurup besleyeceğiz bu bizim insani görevimiz'' dedi.


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