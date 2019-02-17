Sohbet esnasında başından vurdu!

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde başından silahla vurulan kişinin ağır yaralandığı kaydedildi. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı belirtildi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Üçyüzlü metro istasyonu yakınındaki boş arazi üzerinde yaşanan olayda Mehmet Kandem alkol aldığı 2 arkadaşı ile çimlerin üzerine uzanarak sohbete daldı. Bir süre sonra Kandem ile arkadaşları arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi sonrasında Kandem'in yanında olan ve adı henüz öğrenilemeyen zanlı ilahla Mehmet Kandem'i başından vurduktan sonra yanındaki arkadaşı ile birlikte olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Zanlılar Aranıyor

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Kandem'in durumunun ağır olduğu ifade edilirken kaçan zanlıları yakalamak için polis tarafından operasyon başlatıldı.