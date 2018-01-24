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Soğuk havalarda yüz felci olmamak için bunlara dikkat
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Soğuk havalarda yüz felci olmamak için bunlara dikkat

Şiddetli rüzgara maruz kalmamaya ve rüzgarlı havada korunaklı bir şekilde dışarı çıkmaya özen gösterilmeli.

Uzmanlar soğuk hava ve rüzgarın yüz felcine sebebiyet verebileceğini işaret ederek, şiddetli rüzgara maruz kalmamaya ve rüzgarlı havada korunaklı bir halde dışarıya çıkmaya özen göstermeniz gerektiğini vurguluyor.

Özellikle diyabetik ve kronik hastalığı olanlar ile gebelerin yüz felcine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu kaydeden uzmanlar, soğuk havanın tahribi ile virüslerin ödeme yol açabildiğini anlatıyor.

Soğuğun, kulağın arkasındaki kemiğin içinde bir sıvı birikmesine sebep olduğunu belirten uzmanlar, sinirler kulağın arkasındaki kemik kanalının içerisinde ilerlerken virüs de içeri yerleştiğinin altını çiziyor. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçirilmesi veya soğuktan etkilenme durumunda virüs aktif hale geçerek ödeme sebep olduğunu kaydeden uzmanlar, ödeme bağlı olarak sinir sıkışması gerçekleştiğini savunuyor. Yüz sinirinin etrafında ödem veya enflamasyon olması sonucunda da yüz felci oluşur.

Şiddetli rüzgara maruz kalmamaya ve rüzgarlı havada korunaklı bir şekilde dışarı çıkmaya özen gösterilmeli. Araçta cam açıkken seyahat etmek yüz felcine zemin hazırlayabilir. Bununla birlikte yüz felciyle karşılaşan hastalarda ilk belirti his kaybıyla oluyor, ancak bunu önemsemeyip yüzündeki şekil bozukluğu ile gelen hastalar da var. Ağızda sarkma, göz kapağını kapatamama ve kaşını kaldıramama gibi bulgularla da karşılaşabiliyoruz.

Yüz felci ileri düzeyde değilse hastalığı takip edebiliyoruz. Özellikle kullanacağımız ilaçların ciddi yan etkilerinin oluşacağını düşündüğümüz hastalarda bu durum geçerli. Diğer hastalarda ise en güncel ve kabul edilen steroid tedavisi mümkün. Steroid tedavisinin yan etkileri olmakla birlikte iyileşmeyi en iyi düzeyde sağlıyor. Tedavinin egzersiz ve fizyoterapiyle desteklenmesi iyileşmeyi hızlandırırken kalıcı hasar olasılığını azaltıyor. Fakat bu tedaviye direnç oluşursa hastanın ameliyat seçeneği de var.


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