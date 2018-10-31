Soğanı vatandaşa 10 liraya yedirecekler

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ağustos ve eylül aylarında üreticiden 1 liraya toplanan soğanların yüzde 80'nin depolarda çürütüldüğünü, fiyatların 10 katı zamlanarak vatandaşlara fahiş fiyatla soğan satılacağını öne sürdü.

TARIM ARAZİLERİNİ KAYBEDİYORUZ

Antalya ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Çandar, Antalya'nın 18 yılda her yıl ortalama 2 bin futbol sahası büyüklüğünde tarım arazisi kaybettiğini ifade etti.

ÜLKE EKONOMİSİNE 10 MİLYAR DOLAR KATKI

Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan bir koruma kararıyla ilgili bilgi veren Çandır, "İlimizde bulunan Bozova, Demre, Kınık, Kumluca, Manavgat, Serik, Söğüt ve Zümrütova olmak üzere 8 ovamız 'Büyük ova koruma alanı' ilan edildi.

Şehrimiz ekonomisinde yüzde 19 paya sahip olan ve tüm kırsala nüfuz eden, ülkemiz ortalamasının 7 kat üzerinde bir değerle 10 milyar TL düzeyinde ekonomik bir değer yaratan şehrimiz, tarım topraklarınının daha fazla korunmasını talep ediyoruz dedi.