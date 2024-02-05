Snap, Çalışanlarının Yüzde 10'unu İşten Çıkarıyor

ABD merkezli sosyal medya devi Snap, küresel iş gücünü optimize etme planlarını açıkladı ve bu kapsamda çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkarmaya karar verdi.

Snap'in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı açıklamada, şirketin stratejik hedeflerini en iyi şekilde gerçekleştirmek ve uzun vadede büyümeyi desteklemek amacıyla ekibini yeniden yapılandırmaya gideceği belirtildi. Bu doğrultuda, şirketin küresel tam zamanlı çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10 oranında azaltılacağı ifade edildi.

Şirketin yapmış olduğu bildirimde, bu işten çıkarmaların kıdem tazminatı ve ilgili masraflar nedeniyle 55-75 milyon dolar arasında bir maliyete yol açacağı ve bunun 45-55 milyon dolarının nakit olarak karşılanmasının beklendiği belirtildi. Ayrıca, maliyetlerin büyük bir kısmının yılın ilk çeyreğinde ortaya çıkmasının beklendiği vurgulandı.

Şirket, işten çıkarmaların her ülkedeki yerel yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleşeceğini ve bu nedenle bazı ülkelerde sürecin 2024'ün ikinci çeyreğine veya daha sonrasına uzayabileceğini açıkladı. Bildirimde, muhtemel masrafların çeşitli varsayımlara dayandığı ve tahmin edilenden farklılık gösterebileceği önemle vurgulandı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Snap'in bu işten çıkarma kararı 500'den fazla çalışanını etkileyecek. Şirket, daha önce Ağustos 2022'de yüzde 20 oranında işten çıkarma kararı almış ve o tarihten bu yana birkaç kez benzer adımlar atmıştı. Son olarak geçen yıl kasım ayında da işten çıkarma gerçekleştiren Snap, şirket içi operasyonlarını yeniden yapılandırmaya devam ediyor.