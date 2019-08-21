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Slimani Monaco'da
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Slimani Monaco'da

Geçen sezon Fenerbahçe kiralık olarak forma giyen Slimani, resmen Monaco'ya transfer oldu.

Geçen sezon Fenerbahçe kiralık olarak forma giyen Slimani, resmen Monaco'ya transfer oldu.

Monaco'nun, geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Islam Slimani'yi kadrosuna katması, taraftarları arasında şaşkınlıkla karşılandı. Falcao'nun Galatasaray'a gidişinin önünü açtığı belirtilen bu transfere Fransız futbolseverlerin tepki göstermeleri dikkat çekti.

İşte Monaco taraftarının gösterdiği tepkilerden bazıları;

"Falcao'yu verip Slimani'yi almak… Bana biraz Bernardo'yu kaybedip yerini Ghezzal'ı transfer etmemizi hatırlattı. Monaco bizimle dalga mı geçiyorsun?"

"Slimani'nin Monaco'ya transfer olduğunu gördüğümde kendimi camdan aşağı atasım geliyor"

"Teşekkürler de Slimani kalsın, ihtiyacımız yok. Biz Monaco'ya 'golcü' istiyoruz"

"Monaco lanet olsun niçin Slimani. Çok üzgünüm"

"Slimani'nin imza atmasıyla çok hayal kırıklığına uğradım"


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