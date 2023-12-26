Skolyoz Hastalığı Hangi Sebeplerle Olur?

Skolyozun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, birkaç faktör skolyoz gelişiminde rol oynayabilir:

Bilinmeyen Nedenler (İdiyopatik Skolyoz): En sık rastlanan tür, nedeni belirlenemeyen idiopatik skolyozdur. Bu tür skolyoz genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkar ve kesin nedeni bilinmemektedir. Doğumsal Nedenler: Doğuştan gelen bir durum olan konjenital skolyoz, fetüsün omurga gelişimi sırasında oluşan anormalliklerden kaynaklanır. Nöromusküler Sorunlar: Omurga kaslarını veya sinir sistemini etkileyen durumlar, skolyoza yol açabilir. Spinal müsküler atrofi, serebral palsi gibi nöromusküler hastalıklar buna örnek olarak verilebilir. Dejeneratif Skolyoz: Yaşla birlikte omurga disklerinin ve kemiklerin yıpranması sonucu ortaya çıkan bir türdür. Osteoartrit gibi dejeneratif durumlar skolyoza yol açabilir. Travma: Omurga yaralanmaları veya cerrahi müdahaleler bazen skolyoza neden olabilir. Kas ve Bağ Doku Bozuklukları: Kas zayıflığı veya bağ dokusu hastalıkları da omurganın stabilitesini etkileyerek skolyoza sebep olabilir.

Skolyoz, birçok farklı şekil, derece ve nedenle ortaya çıkabilen bir durumdur. Tedavi genellikle skolyozun şiddeti, kişinin yaşı, sağlık durumu ve belirtilerin ciddiyeti gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Erken teşhis ve tedavi, omurga eğriliğinin ilerlemesini engellemeye yardımcı olabilir. Tedavi seçenekleri arasında fizyoterapi, korse kullanımı veya cerrahi müdahale bulunabilir.