Skandal yüzme yarışması

11-13 yaş grubunda yarışan Deniz Yüzme Spor Kulübü'nden Seyfi Diker 5 Mayıs Pazar günü İçmeler'de gerçekleşen 1500 metre yarışında, çekişmeli geçen parkuru en önde tamamlayıp sudan birinci çıktı.Bu esnada 40-44 yaş kategorisinde yarışan ve 10.kez gerçekleştirilen aynı yarışmada daha önce birçok genel klasman şampiyonluğu bulunan Üsküdar Su Sporları yüzücüsü Tolga Öcal,finiş çizgisinde sudan hemen önünde çıkan ve kendisinden 27 yaş küçük olan sporcuya çarparak yere düşürdü.

Yarışa ferdi olarak katılan Kadınlar kategorisinde Ukraynalı Iryna Bolshakova,olayın ardından yarışı ilk sırada bitirirken Tolga Öcal çizgiyi ikinci sırada tamamladı.Göz yaşlarına boğulan küçük sporcu Seyfi Diker ise çizgiyi geçer geçmez yere kapandı.Olayın ardından Diker sağlık kabinine götürüldü.Yarışı 22.03'lük derecesiyle tamamlayan Öcal,madalya törenini beklerken hakemler yarış esnasında ki hareketinden dolayı diskalifiye ederek 22,58'le büyüklerde ikinci sırada denizden çıkan Okan Ulaş'ı birinci ilan etti.Seyfi Diker de 22,01'lik dereceyle hem kendi kategorisinde hem de tüm yaş grubundan sporcuların bulunduğu genel klasmanda şampiyon ilan edildi.Sosyal medyada olayın görüntülerinin yer alması sonucu açıklamada bulunan eski milli yüzücü Tolga Öcal,havanın kapalı,gözlüğünün buğulu olması nedeniyle küçük sporcuyu görmediğini , çarptığını da anlamadığını iddia etti.Yarış sonrası Diker'le fotoğraf çekilip paylaşan Öcal , herkesten özür diledi.